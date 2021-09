Pays-Bas : Un mémorial en hommage aux victimes de l’Holocauste dévoilé

La construction du monument à Amsterdam a, durant des années, fait l’objet de polémiques, des riverains ayant contesté les permis de construction.

Les Pays-Bas ont inauguré dimanche un mémorial sur lequel sont inscrits les noms de plus de 102’000 Juifs et 220 Roms assassinés lors de la Seconde Guerre mondiale, et dont la construction a fait durant des années l’objet de contestation de riverains.