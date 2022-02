Lucerne : Un mémorial pour les morts de l’Armée suisse à 1,3 million

Un monument en hommage à l’ensemble des militaires suisses décédés au service verra le jour au plus tôt en 2023 au Centre d’instruction de l’armée de Lucerne.

L’armée souhaitait dédier un lieu central à la mémoire des militaires ayant péri au service et des personnes civiles décédées suite à un accident militaire. Elle a ainsi porté son choix sur le Centre d’instruction de l’armée de Lucerne (CIAL), un site de formation et de rencontre pour le personnel militaire de milice et de carrière. Elle a lancé un concours d’idées et un jury a évalué 104 projets. Il a finalement choisi le projet monumoira de l’artiste Andreas Schneider et de l’architecte Philipp Schallnau, deux Bâlois. Ces derniers ont conçu ce mémorial comme deux éléments dialoguant entre eux et formant un ensemble. D’une part, une fine bande en laiton, encastrée dans le sol, traverse en diagonale tout le site du CIAL; de l’autre, tranchant avec l’horizontalité du premier élément, une stèle plaquée de laiton s’élance droit vers le ciel et est visible de loin. Le coût total du projet est devisé à 1,3 million de francs.