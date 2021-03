Les barbelés des camps, symbole de la barbarie nazie. Certains sénateurs veulent entretenir le souvenir et mettre en garde contre la fragilité de la démocratie et de l’État de droit.

Dans une motion déposée lundi à Berne, le conseiller aux États Daniel Jositsch (PS/ZH) propose de créer en Suisse un lieu du souvenir, comme il en existe dans les pays qui ont été touchés par la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Suède, pays neutre lors du conflit. Cosigné par Charles Juillard (C/JU), Lisa Mazzone (Verts/GE) et Carlo Sommaruga (PS/GE), la proposition demande au Conseil fédéral de créer «un site commémoratif officiel suisse pour les victimes du national-socialisme (…) destiné à garder des souvenirs vivants et à travers un travail de médiation».

Constatant que les témoins de cette époque sombre sont de moins en moins nombreux, les motionnaires estiment que «les générations futures doivent savoir ce qui s’est passé, afin de pouvoir prendre conscience de la fragilité de la démocratie et de l’État de droit, et ce à quoi le racisme et la discrimination peuvent conduire».

La Seconde Guerre mondiale a fait des millions de victimes dans le monde entier et également des Suisses, malgré la neutralité du pays. «Pendant longtemps, remarque Daniel Jositsch, on n’a guère prêté attention au fait qu’il y avait des Suisses parmi les victimes. Ce fait a été documenté par des recherches: environ 1000 Suisses ou personnes nées en Suisse ont été emprisonnés dans des camps de concentration et plus de 450 d’entre eux n’ont pas survécu à l’Holocauste».