Parlement – Un mémorial pour les victimes du nazisme sera créé en Suisse

La catastrophe causée par le nazisme et son effet sur la Suisse risquent de tomber dans l’oubli, redoutait le motionnaire dans son texte. «Le temps passe et le nombre des témoins de cette époque ne cesse de diminuer. Or il est indéniable qu’il faut garder cet épisode de l’histoire en mémoire.» Les générations futures doivent également savoir ce qui s’est passé afin de pouvoir prendre conscience de la fragilité de la démocratie et de l’État de droit et à quoi le racisme et la discrimination peuvent conduire, estimait-il.