Statistiques : Un ménage suisse sur six subsiste avec de faibles revenus

Les résultats d’une vaste enquête fiscale révèlent que, en 2015, 17% des ménages suisses devaient subsister avec de faibles ou de très faibles ressources financières.

La Suisse fait partie des pays riches. Mais cette image est écornée par le fait que la pauvreté y existe aussi. Dix-sept pour cent des ménages suisses doivent se débrouiller avec des moyens financiers faibles à très faibles. Chez les personnes en âge de travailler, ce chiffre s’élève à 15%, et à 22% chez les personnes à la retraite. C’est ce que révèle une analyse menée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par le professeur Philippe Wanner et Roxane Gerber, de l’Université de Genève, sur 4,5 millions de personnes pour l’année 2015. Les personnes qui gagnent moins de 50% du revenu médian ont de très faibles ressources financières (voir encadré ci-dessous). Il y a sept ans, le revenu médian s’élevait à 63’470 francs par an.

Revenu médian ou moyen Pour déterminer les revenus en Suisse, deux valeurs sont utilisées: la moyenne et la médiane. Elles peuvent être très différentes l’une de l’autre. Selon la valeur médiane, la moitié des ménages en Suisse ont un revenu supérieur à cette valeur et l’autre moitié a un revenu inférieur. La moyenne, en revanche, est calculée à partir de tous les revenus et indique quel devrait être le revenu pour que tous les ménages aient le même montant. L’exemple du canton de Zoug illustre bien la différence entre la médiane et la moyenne. Dans ce canton à la fiscalité avantageuse, de nombreux ménages ont un revenu élevé. En 2017, le revenu moyen y était de 107’300 francs, le plus élevé de toute la Suisse. Mais la valeur médiane pour la même année est de 66’100 francs. La valeur médiane montre que, même dans le canton de Zoug, il y a encore beaucoup de ménages avec un revenu inférieur.

La proportion de personnes à la retraite en situation de pauvreté est particulièrement élevée. Mais il y a également beaucoup de personnes fortunées et qui ont 65 ans et plus. La fortune nette médiane augmente jusqu’à la tranche d’âge des 60-64 ans pour atteindre environ 140’000 francs. À l’âge de la retraite, elle bondit ensuite à environ 250’000 francs, ce que les auteurs de l’étude expliquent par la perception de prestations en capital de la prévoyance vieillesse.

Actif au-delà de l’âge de la retraite

La comparaison avec une précédente analyse réalisée sur la base des données fiscales de l’année 2003 révèle entre autres une flexibilisation croissante de la retraite. En 2015, 35% des hommes célibataires et 45% des hommes mariés touchaient un revenu d’activité lucrative à 66 ans, contre seulement 30% et 34% respectivement en 2003. Chez les femmes âgées de 65 ans, ces parts ont progressé de 23 à 30% (femmes célibataires) et de 16 à 27% (femmes mariées).

Ménages monoparentaux particulièrement touchés

Les ménages monoparentaux sont particulièrement touchés par la pauvreté, tout particulièrement auprès des femmes. Le piège de la pauvreté est encore plus grand lorsque les enfants sont petits. Les longues interruptions de travail après la naissance d’un enfant augmentent également le risque de pauvreté. Les facteurs de risque importants sont en outre la formation, la situation professionnelle et l’origine. Ainsi, des ressources faibles à très faibles sont plus fréquentes que la moyenne chez les indépendants, les personnes travaillant dans l’agriculture, les personnes ayant un faible niveau de formation et celles provenant d’un pays non européen.