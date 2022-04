Vaud : Un mendiant violent avec la police condamné

Un jeune bulgare en séjour illégal s’est montré violent envers des contrôleurs CFF et des agents de la police. Il a écopé d’une peine de 170 jours de prison.

Injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, violation des règles de la circulation, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs… À même pas encore 20 ans, Igor* multiplie les attitudes fautives. Déjà condamné dans les cantons de Genève et Fribourg, le jeune mendiant bulgare n’est plus un inconnu pour la justice vaudoise.

Doigt d’honneur

À Lausanne en mars 2021, muni d’un panneau «J’ai faim», il slalomait entre les voitures à l’arrêt devant un feu de circulation pour mendier. Un policier lui a demandé d’arrêter et l’a raccompagné sur le trottoir après lui avoir confisqué son panneau. Quand l’agent est retourné dans sa voiture, Igor s’est rapproché en se montrant menaçant. Selon l’ordonnance pénale du procureur, «il a tapé sur la portière de la voiture puis a fait un doigt d’honneur au policier». L’agent est ressorti du véhicule. Igor a ramassé des déchets et les a jetés en sa direction sans l’atteindre puis il a lancé une branche en visant le visage de l’agent, qui a intercepté l’objet.

Deux patrouilles pour le maîtriser

Trois jours plus tard, Igor et deux de ses compatriotes ont eu une altercation avec des passagers dans un train. Le trio bulgare est sorti à Gland en courant, poursuivi par des contrôleurs. Le premier agent des CFF a reçu un coup d’Igor dans le ventre. Le second, dans les testicules. L’arrivée d’une patrouille de police a décuplé la colère du mendiant. «Il a fallu un spray au poivre pour éviter l’attaque contre un gendarme», a mentionné le procureur dans son ordonnance pénale. Les agents ont tenté de le menotter. En vain. Igor se débattait vigoureusement. Mais, au moment où les agents croient l’avoir maîtrisé et sont en train de lui mettre les menottes, un agent est incommodé par le spray. Igor en a profité. Il s’est relevé en donnant un coup de pied à un gendarme. Il a fallu une deuxième patrouille pour maîtriser le jeune homme.