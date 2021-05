Genève - «Un mensonge, même répété mille fois, reste un mensonge»

Au deuxième jour du procès de L., soupçonnée notamment de traite d’êtres humains par métier et d’encouragement à la prostitution, la prévenue et la témoin ont fait place au Ministère public et aux avocats. «Vulnérables à l’extrême», «ces femmes sont des aubaines» pour l’accusée, a estimé la procureure Sophie Brocco, estimant que le nombre de victimes de L. est bien plus important que les quatre personnes identifiées lors de la procédure. Et de relater leur situation précaire en Chine qui les a poussées à tenter leur chance en Europe en croyant les promesses de travail bien rémunéré, soit 8000 fr ou plus par mois pour des emplois de masseuse traditionnelle ou de serveuse. «Le fonds de commerce de la prévenue, c’est la misère», a asséné la représentante du Ministère public, relevant que les victimes ne voulaient pas se prostituer, que c’est leur situation sans issue, seules, endettées, sans argent, dans un pays étranger, qui les y avait conduit.