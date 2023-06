Le Montreux Jazz Festival dévoile sa programmation gratuite

Le Montreux Jazz Festival a dévoilé le programme du OFF. Plus de 400 activités seront proposées du 30 juin au 15 juillet 2023.

Les quais de Montreux regorgent d’activités gratuites pendant le festival. E. Itim/Montreux Jazz Festival

Le Montreux Jazz Festival sans son volet gratuit ne serait pas le même tant il fait partie de son ADN depuis des lustres. En 2023, il sera fort de plus de 400 activités, dont des concerts et des DJ sets, naturellement, mais aussi des workshops, des pools parties, des projections de films, des sessions d’écoute de vinyles, des rencontres littéraires ou encore des mythiques jams.

«On ne change pas de formule par rapport à celle de 2022 qui était nouvelle. Elle avait ultrabien marché auprès du public avec ses quatre scènes ainsi que la Lake House qui réunit différentes scène et activités», se remémore Rémi Bruggmann, coprogrammateur. Selon lui, les festivaliers avaient particulièrement apprécié «parcourir les différentes scènes et se laisser porter»: «Ils suivaient un premier concert à 19h à la Super Bock Stage, puis allaient sur la Terrasse Ibis Music à 20h, puis au Lisztomania à 21h avant de revenir à la Super Bock Stage à 22h avant d’aller faire la fête à Ipanema et de finir leurs nuits à la Lake House.» Selon le responsable, le fait que le Montreux Jazz doive déménager en 2024 n’a rien à voir au fait que le festival gratuit n’évolue pas cette année. «Je pense qu’on repenserait tel quel notre festival gratuit même après les travaux du Centre des congrès», affirme-t-il. Pour Rémi Brugmann, chaque lieu possède en outre sa propre identité: «La Super Bock Stage Stage met en lumière des artistes suisses, la Terrasse Ibis Music est pop, populaire et éclectique. Le Lisztomania est le lieu pour les artistes émergents et les stars de demain. C’est l’étape avant le Lab (ndlr: deuxième salle payante du Montreux Jazz Festival). Ipanema est fait pour un public électronique passionné et la Lake House est un peu un festival à part entière.»

Côté concerts, parmi les jolis noms qui se produiront durant le festival citons Aime Simone, Charlotte Cardin, Yuksek, Saint Levant, Mentissa, Moodymann, Miel de Montagne, Favé ou encore les Suisses Silance, Nuit Incolore, Veronica Fusaro ou Naomi Lareine. «Parfois, on se pose la question de savoir si c’est davantage un artiste pour le gratuit ou le payant. Cette année, on a eu le cas avec Aime Simone. On l’avait signé très rapidement pour le Lisztomania. On s’est demandé s’il ne fallait pas le déplacer au Lab. On ne l’a pas fait parce que le festival gratuit, c’est aussi ça: avoir quelques gros coups et pouvoir offrir au public un concert gratuit d’un artiste d’une belle notoriété», estime encore Rémi Bruggmann.

La crème des courants électroniques actuels à l’Ipanema

Lancé en 2022, ce dancefloor monté sur le lac au milieu des quais a immédiatement trouvé son public. Il reviendra cette année avec la même infrastructure. Côté musique, sa programmation a été confiée pour la première fois à Marco Mangione, clubber invétéré et DJ connu au-delà de nos frontières depuis près d’une quinzaine d’années. «Mon objectif était double. Je devais continuer sur la lancée de ce qui avait été mis en place dans la musique électronique par ma prédécesseure, Fanny Laetitia, et représenter de manière la plus large possible le panorama actuel des musiques clubs», explique-t-il.

Pour monter son affiche, le Lausannois s’est basé sur son expérience du monde de la nuit. «J’ai identifié les courants musicaux qui prennent de l’importance et ceux qui en ont déjà une. À l’Ipanema, on découvrira ainsi cette année de la techno, de la house, de l’electro, du baile funk et du dancehall fusion», présente-t-il. Chaque soir, ce sont plusieurs DJ qui se succéderont derrière les platines. «Ce sont des artistes nationaux et internationaux qui sont déjà suivis par énormément de monde, mais ne sont pas des superstars. Donc pour certains festivaliers, il y aura des découvertes, qui se transformeront rapidement en bonnes surprises», promet-il. Parmi les immanquables, le responsable de 31 ans cite le duo français Infravision (12 juillet), formé par Pablo Bozzi et Kendal, qui va proposer «quelque chose de très festif avec son italo body, style qu’il a créé». Ou encore l’Allemand Skee Mask (13 juillet), «un phénomène avec une très grande intelligence artistique qui joue de l’electro avec un gros mélange de drum’n’bass ou de breakbeat, et qui est capable de te caler entre deux un classic de house.»

Programme complet et infos: www.montreuxjazzfestival.com

1 / 8