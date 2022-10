Football: Un mercredi soir de folie en Champions League

Porto, l’Atlético de Madrid et Tottenham ont vécu un mercredi soir riche en émotions. Riche en contrastes aussi. La formation portugaise pouvait avoir le sourire après sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Ses homologues espagnol et anglais étaient, eux, plutôt habités par des sentiments d’incrédulité voire de colère. Explications.

Porto fête sa qualification dans l’avion

Dans le groupe B, Porto était en lice dès 18h45 sur la pelouse du surprenant leader de la poule, le FC Bruges. Taremi, auteur d’un doublé, Evanilson et Eustaquio ont permis aux Dragons de s’imposer largement en Belgique (0-4) et de consolider leur deuxième place, avec neuf points au compteur.

Les joueurs de Porto, qui avaient très mal démarré leur campagne européenne avec deux défaites contre les Colchoneros (2-1) puis face à Bruges (0-4), ont pu laisser éclater leur joie et fêter leur qualification dans les airs, offrant des scènes de bonheur et de complicité insolites.

L’Atlético se saborde… après le coup de sifflet final

Les cinq minutes de temps additionnel accordées par Clément Turpin étaient terminées. L’arbitre français a logiquement renvoyé l’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen aux vestiaires sur un score final de parité (2-2). Ce partage des points ne faisait les affaires d’aucune des deux équipes dans le groupe B puisqu’elles étaient toutes deux éliminées.

Cette triple action de la 99e minute, non convertie, a précipité l’élimination des hommes de Diego Simeone, dès la phase de poules. Ces derniers joueront mardi à Porto avec l’objectif d’être reversés en Europa League. Et de se montrer plus réalistes devant la cage adverse?