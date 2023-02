Mort par balle dans le Jura bernois: Un message aux accents d'aveux retrouvé sur le téléphone du suspect

Dans la station-service qui fait office de magasin, avec quelques tables pour boire un café, une limonade ou une bière, un représentant qui habite à Bienne et travaille à Sonceboz a ses habitudes. Le plus souvent, ce cadre engagé dans le marketing et la vente prend un sandwich au thon et un paquet de Marlboro. C’est ce qu’il a fait vendredi, élégant dans un costard qui fait son effet.