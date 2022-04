Neuchâtel : Un message dans une bouteille retrouvé dans le lac 65 ans plus tard

Jetée dans l’Areuse en 1957, une bouteille vient d’être retrouvée par un bûcheron, dans le lac de Neuchâtel.

«Quelle drôle de surprise», confie Mario Stefani, un habitant de 76 ans de Boudry (NE). La semaine passée, il a reçu un coup de fil d’un bûcheron l’informant avoir retrouvé dans le lac de Neuchâtel une bouteille de verre avec un message dont il est l’auteur et qui date de 1957. De l’eau a coulé sous les ponts depuis ce 11 juin 1957, «17 heures locales», au moment de la rédaction du fameux message. Le Boudrysan l’avait ensuite mis en bouteille et jeté dans l’Areuse. «On était les Robinson Crusoé de l’époque», raconte-t-il. Avec d’autres écoliers de la région, Mario Stefani espérait qu’un des petits mots signés soit un jour retrouvé.

Et le message est bel et bien passé. Mario Stefani y raconte que malgré la pluie, «nous sommes joyeux de pouvoir communiquer avec vous mes amis. Aimez votre patrie comme la mienne», avant de conclure par «Vive la Suisse», peut-on lire dans le quotidien «ArcInfo». Dans le texte, le jeune homme avait aussi mentionné son adresse et son numéro de téléphone. Presque soixante-cinq ans plus tard, le message a résisté à l’usure du temps.