Fait divers : Un message du mystérieux «Tueur du Zodiaque» déchiffré 50 ans après

En novembre 1969, le tueur en série californien avait envoyé un message codé au «San Francisco Chronicle». Un message que des cryptographes amateurs ont annoncé vendredi avoir déchiffré.

Une équipe de passionnés de cryptographie a annoncé vendredi avoir réussi à déchiffrer un des messages codés envoyés voici plus de 50 ans par le mystérieux «Tueur du Zodiaque». Il avait terrorisé le nord de la Californie à la fin des années 1960 et reste non identifié à ce jour.