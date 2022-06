Climat: Un message en faveur de la mobilité douce sur la pub pour les voitures?

Pour argumenter sa proposition, elle rappelle que 40% des émissions de CO2 de la Suisse sont imputables au transport. Et malgré les engagements pris par la Suisse, elles continuent d’augmenter. Isabelle Pasquier-Eichenberger cherche donc à inciter les clients à considérer les alternatives moins impactantes pour le climat. «Les publicités pour les voitures vendent souvent du rêve, et pour certains, rouler dans des véhicules lourds est une question de prestige», relève-t-elle. «Il faut donc essayer d’inverser la tendance et rappeler que la voiture n’est qu’un moyen de locomotion comme un autre.»