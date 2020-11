France : Un message militaire allemand de 1910 ressurgit en Alsace

Un message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand sur une sorte de papier-calque dans une écriture proche du gothique, a été retrouvé à l’intérieur d’une capsule d’aluminium.

La découverte est rare: un message militaire allemand de 1910 a miraculeusement ressurgi 110 ans plus tard en Alsace, en France, où il a été retrouvé par hasard. Il a sans doute été perdu par un pigeon voyageur, selon le conservateur du musée, auquel il a été confié.

Sur les conseils de proches, le couple a remis la capsule et son message au musée du Linge, situé non loin du lieu de la trouvaille, a expliqué le conservateur du mémorial du Linge d’Orbey. Ce musée est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 Français et Allemands sur le versant alsacien du massif des Vosges.