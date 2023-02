Bolivie : Un meurtrier se déguise en mouton pour tenter de s’évader

Un détenu a essayé de se faire passer pour un ovin et de se faire la belle au début du mois à La Paz. Sa tentative s’est soldée par un cuisant échec.

C’était pourtant bien tenté. Un Bolivien a essayé de s’évader de la prison de haute sécurité dans laquelle il purge une peine de 15 ans pour meurtre. José Luis Callisaya Díaz est incarcéré au centre pénitentiaire de Chonchocoro, à La Paz. Au début du mois, il a profité des fortes précipitations frappant la région pour mener à bien son opération. Le détenu s’est enroulé dans une peau de mouton et a escaladé un des murs extérieurs avant de se mettre à progresser à quatre pattes dans l’herbe, tel un ovin.

Des images de cette épique tentative d’évasion ont récemment été publiées sur les réseaux sociaux, où les internautes ont beaucoup rigolé. Des gardiens se sont rapidement rendu compte que Díaz, surnommé «El Araña» (ndlr: l’araignée), n’était plus dans sa cellule. Ils n’ont pas mis bien longtemps avant d’attraper l’évadé en flagrant délit, raconte le «Daily Mail». Díaz a été escorté jusqu’à sa cellule et fera l’objet de mesures disciplinaires et judiciaires.