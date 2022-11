École polytechnique fédérale : Un micro intelligent pour surveiller les loups

Les pièges photos et les traces d’ADN prélevées sur le terrain sont presque désuets. Car une nouvelle méthode pour localiser les loups a débarqué: le micro intelligent. Parmi ses quatre créateurs, deux sont étudiants à l’École polytechnique fédérale (EPFL). Olivier Stähli et Miya Ferrisse, en management des technologies et entrepreneuriat, ont mis au point un système qui utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître les hurlements des loups. Et cela, à 3 kilomètres à la ronde.