«La préférence du dernier mâle»

Une fois accouplée, les femelles drosophiles, cette petite mouche que l’on trouve souvent dans les corbeilles de fruits, deviennent moins réceptives aux autres mâles. Mais il arrive que ce comportement soit contre-balancé par le phénomène de «préférence pour le dernier mâle». Malgré la baisse de libido induite par un premier rapport, les femelles décident de s’accoupler avec un nouveau mâle plus sain ou plus fort, dans le but d’avoir une descendance plus robuste. Dans ce cas, le sperme du premier mâle est chassé pour ne conserver que celui du dernier mâle.