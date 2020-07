Lampedusa (Italie)

Un migrant arrive avec son chat, qui finit en quarantaine

Parmi les nouveaux arrivants sur l’île italienne, un homme avait emmené son animal, qui devra lui aussi rester à l’isolement.

Quarantaine contre la rage

Le jeune mâle au poil blanc et brun, âgé de six mois, est resté quelques jours dans un centre de migrants avec son propriétaire après leur arrivée par bateau en Italie le 1er juillet, a précisé le maire sur Facebook. Selon les autorités sanitaires locales, le chat est en bonne santé et ne présente aucun symptôme de maladie.