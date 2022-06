Football: Un milieu renforcé pour affronter l’Espagne, avec Cömert en défense

Murat Yakin n’a eu cesse de le répéter depuis une semaine, et encore plus après la lourde défaite 4-0 contre le Portugal à Lisbonne: l’équipe de Suisse doit – vraiment – mieux défendre. Alors, pour défier l’Espagne ce jeudi (20h45), le sélectionneur a choisi de renforcer son milieu de terrain, avec un système en 4-1-4-1.

Au total, on dénombre huit changements par rapport à la rencontre de Lisbonne. A Freuler et Aebischer, il faut ainsi ajouter le retour dans les buts de Yann Sommer (Jonas Omlin devrait jouer contre le Portugal dimanche) et une paire de défenseurs centraux inédite: Manuel Akanji n’est plus blessé, lui qui avait été touché au genou, et aura à ses côtés Eray Cömert, le défenseur de Valence. A droite, Silvan Widmer retrouve sa place au détriment de Kevin Mbabu, alors que Ricardo Rodriguez conserve son poste de latéral gauche.