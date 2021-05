France : Un militaire bizuté ligoté sous les tirs d’avions de chasse

Attaché avec un sac sur la tête pendant que des avions de chasse effectuent des tirs réels, un militaire français dénonce son bizutage en Corse.

Affecté à Orange, dans le Vaucluse, le pilote avait été emmené à Solenzara en Corse-du-Sud en avion, le 27 mars 2019, «pour le bizuter exprès», selon Me Berna. Ses nouveaux collègues lui avaient attaché un sac sur la tête, avant de le ligoter et de le jeter «violemment» à l’arrière d’un pick-up, lancé à vive allure sur des routes corses en mauvais état. Arrivés sur la base aérienne, ses tortionnaires l’avaient attaché à un poteau, puis laissé seul, aveuglé sous son sac. Pendant une vingtaine de minutes, le militaire avait alors entendu des avions passer autour de lui et effectuer des tirs réels, «un bruit effrayant et impressionnant» bientôt relayé par des tirs simulés dans sa direction, est-il indiqué dans la plainte que son avocat indique avoir déposée.