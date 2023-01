Un militaire genevois retrouvé sans vie à la frontière

C’est tout un quartier franco-genevois qui est encore sous le choc d’un déploiement policier impressionnant et surtout d’un corps recouvert d’un drap blanc qui ne laisse la place à aucun doute. Lundi 9 janvier, vers 9h30, un promeneur a fait une macabre découverte alors qu’il cheminait le long du cours d’eau, «Le Foron», entre Gaillard (F) et Thônex (GE): la dépouille d’un homme en uniforme militaire. La police française a immédiatement sécurisé le périmètre jusque vers 15h afin de passer au crible le terrain en collaboration avec la justice militaire suisse.

La justice militaire confirme

Cette intervention aux abords directs de quartiers résidentiels a alimenté les plus folles rumeurs, ceci d’autant que rien n’a transpiré jusqu’ici. La justice militaire suisse a confirmé au matin.ch qu’il s’agissait bien de l’un des leurs. «C’est effectivement un militaire, un jeune sous-officier genevois qui a été retrouvé mort à Gaillard (F) il y a dix jours. La police nationale française est en charge de l’enquête principale. Et nous avons ouvert une enquête complémentaire», explique Florian Menzi, porte-parole de l’autorité militaire pénale et judiciaire suisse.