Ukraine : Un militant bélarusse porté disparu à Kiev

Vitali Chychov, chef de la Maison bélarusse en Ukraine, n’est jamais revenu après son jogging lundi matin.

Selon la Maison bélarusse, la police et des bénévoles ont lancé, notamment à l’aide de chiens, des recherches dans la zone où l’homme faisait du jogging, pour l’instant sans résultat.

Répression féroce

De nombreux Bélarusses ont fui leur pays, souvent pour l’Ukraine, la Pologne et la Lituanie, sur fond d’une répression féroce de toute contestation dans leur pays, une ex-république soviétique nichée entre la Russie et l’UE et dirigée d’une main de fer depuis 1994 par le président Alexandre Loukachenko.