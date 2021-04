Une figure de la militance altermondialiste et climatique à Genève, Olivier de Marcellus, a été jugée jeudi par le Tribunal de police. Ainsi que l’ont rapporté «Le Courrier» et la «Tribune de Genève», le septuagénaire s’est retrouvé au Palais de justice car il contestait deux bûches (à chaque fois 500 francs et 150 francs d’émoluments) qui lui avaient été infligées pour, selon le service des contraventions, avoir organisé des manifestations non autorisées en 2018. La première fois, il avait déversé du charbon devant l’ambassade d’Allemagne pour protester contre une déforestation. La seconde fois, il avait participé à une «promenade festive» en ville, déguisé en «capitaliste» accompagné de pères Noël, durant laquelle des tracts pro-climat avaient été distribués aux passants.