Australie : Un militant pro-Poutine arrêté lors d’un rassemblement pour l’Ukraine

Un activiste pro-Poutine australien a été arrêté après ce que la police a qualifié mercredi d’agression présumée lors d’une manifestation pour l’Ukraine à Sydney. Simeon Boikov, connu sous le surnom de «Aussie Cossack», a publié une vidéo de lui-même assistant au rassemblement sur sa chaîne Telegram. La vidéo montre une brève bagarre, après laquelle on peut voir un homme âgé tomber au sol. «Légitime défense, quiconque me touche, je me défendrai», peut-on entendre dire Siemon Boikov.