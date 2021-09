États-Unis : Un militant suprémaciste blanc arrêté près du Congrès, à Washington

Très tôt, ce lundi matin, un homme a été arrêté près du siège du Parti démocrate, à Washington. Ce suprémaciste blanc était en possession d’armes interdites.

«En patrouille», selon ses termes, l’homme arrêté était en possession d’armes interdites – une baïonnette et une machette – dans la capitale américaine et au volant d’une voiture sans plaque d’immatriculation.

Donald Craighead, habitant d’Oceanside, en Californie, était au volant d’un pick-up sans plaque d’immatriculation et possédait une baïonnette et une machette, des armes interdites dans la capitale fédérale, a précisé la police. Il a expliqué aux policiers être «en patrouille», avant de parler «de l’idéologie suprémaciste blanche et d’autres discours se rapportant à la suprématie blanche», selon la police.