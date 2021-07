Pari sur l’avenir : Un milliard de dollars pour rendre Facebook à nouveau «cool»

Le réseau social a décidé de rémunérer des créateurs de contenu pour rajeunir son image. Des experts estiment qu’il est bien trop tôt pour considérer Facebook comme fini.

Le jeune homme de 25 ans, suivi par plus de 160’000 personnes sur TikTok, où il parle de sa vie d’étudiant dans un mélange de swahili, d’anglais et d’argot, reste sceptique quant à sa capacité à entraîner son public sur le réseau social. «Ma mère est sur Facebook, mais ne connaît pas TikTok. Mon contenu est conçu pour des "millennials", qui préfèrent d’autres plateformes», a-t-il expliqué à l’AFP par courriel.

Juteux revenus publicitaires

Facebook a annoncé la semaine dernière qu’il débloquait un milliard de dollars (850 millions d’euros) pour payer des créateurs de contenus qui les diffusent sur sa plateforme, dans des domaines aussi variés que l’humour, la mode ou les jeux vidéo, jusqu’en 2022. YouTube, TikTok et Snapchat se livrent déjà une bataille féroce pour attirer des personnalités et leur communauté, qui peuvent leur rapporter de juteux revenus publicitaires.

«Pas surpris» de ce retard

Un site «ringard»

La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans sur Facebook a d’ailleurs augmenté d’environ un quart au cours de l’année écoulée, soit deux fois plus vite que la progression moyenne toutes tranches d’âges confondues, selon le rapport Digital 2021 de We Are Social et Hootsuite.