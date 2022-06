Meta : Un milliard de personnes dans le métavers d’ici à 2030

Mark Zuckerberg, patron de la maison mère de Facebook, se montre optimiste sur les projets de l’entreprise liés aux univers virtuels.

Interviewé dans l’émission «Mad Money» sur la chaîne TV américaine CNBC, Mark Zuckerberg a montré qu’il croyait dans le projet de métavers de Meta. Le patron de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp prévoit qu’à la fin de la décennie, il y aura «environ un milliard de personnes dans le métavers» et que «chacune d’entre elles dépensera des centaines de dollars pour acheter des produits et des contenus digitaux». Le patron de Meta, qui a déjà dépensé 10 milliards de dollars pour ces univers immersifs au dernier trimestre 2021 et lancera une académie du métavers en France, a donné l’exemple de vêtements virtuels pour personnaliser son avatar, des biens numériques pour décorer sa maison virtuelle ou sa salle de conférences, ou encore «des services pour être plus productif dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle à travers le métavers».