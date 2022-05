Crise alimentaire : Un milliard et demi pour aider les pays africains à produire de la nourriture

La Banque africaine de développement a approuvé un plan face aux effets sur son continent de la guerre en Ukraine. Cela permettrait d’augmenter la production de blé, de maïs ou de riz.

La guerre en Ukraine affecte durement les économies africaines, déjà très fragilisées par le coronavirus. Et la communauté internationale s’inquiète de risques de famine dans certains pays africains, touchés par une forte sécheresse ou par des conflits.

La Banque africaine de développement (BAD) a débloqué une aide globale de 1,5 milliard de dollars (1,45 milliard de francs) pour prévenir une crise alimentaire sur le continent africain, du fait de la guerre en Ukraine, a annoncé, lundi, son président. «Ce plan sera utilisé pour aider les pays africains à produire de la nourriture et à le faire rapidement», a déclaré le président de la BAD, Akinwumi Adesina, avant l’ouverture des assemblées générales de l’institution financière, lundi à Accra (Ghana).

Ce plan d’aide, approuvé vendredi par le conseil d’administration de la banque, vise à «augmenter la production de blé, de maïs, de riz et de soja» sur le continent, «afin de compenser la perte d’approvisionnement due à la guerre en Ukraine», précise la BAD.

De nombreux pays africains sont fortement dépendants des importations de blé d’Ukraine et de Russie. Selon la BAD, le prix du blé a grimpé de plus de 45% en Afrique depuis le début de la guerre en Ukraine. Les prix des engrais ont, eux, augmenté de 300%, et le continent est déjà confronté à une pénurie d’engrais de deux millions de tonnes.