Genève veut investir un milliard pour des bâtiments moins énergivores

Un milliard de francs! Le Conseil d’Etat a annoncé ce mercredi vouloir investir cette somme astronomique dans la rénovation énergétique de ses bâtiments d’ici 2036. Jamais, dans l’histoire de Genève, un projet de loi d’un tel montant n’avait été soumis au Grand Conseil. Il s’agit en particulier de réduire les émissions de CO₂ du parc immobilier de l’Etat. De 2005 à 2021, elles ont déjà fondu de 33%. «On doit atteindre -60% d’ici 2030, a expliqué le conseiller d’Etat chargé des infrastructures Serge Dal Busco. En seize ans, nous avons parcouru la partie la plus facile du chemin. Les derniers 27% seront plus difficiles et plus coûteux à réaliser.»