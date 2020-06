Crédits Covid

Un milliard versé aux entrepreneurs romands

Les banques cantonales de Suisse occidentale n’ont pas chômé. Ces prêts à 0% concernent 11’000 sociétés.

Les banques cantonales romandes n'ont pas chômé depuis le lancement des mesures d'aide aux entreprises touchées par le coronavirus. Elles ont octroyé des crédits Covid-19 pour un montant total de plus de 1,21 milliard de francs, selon les données recueillies par AWP.

Ces établissements ont validé les demandes de plus de 11'000 entreprises dans le cadre du programme du Conseil fédéral, soit des emprunts à 0% garantis par la Confédération. Les banques cantonales jouent un rôle important dans ce dispositif, de par leur vocation de soutien à l'économie.

Beaucoup plus outre-Sarine

Les chiffres susmentionnés concernent les cantons de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, du Valais et du Jura, ainsi que la région francophone du Jura bernois. La Banque cantonale de Fribourg n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet.

La plus grosse part du gâteau revient naturellement à la Banque cantonale vaudoise (BCV), dont le volume de prêts accordés à des entreprises en difficulté atteint environ 680 millions de francs depuis le 26 mars. La BCV a donné son feu vert à 5900 demandes, dont plus 5000 durant la première semaine.

Dans le détail

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) rappelle avoir franchi la barre des 100 millions de francs de crédits, sans donner davantage de précision. Plus de 1000 entreprises ont bénéficié de cette aide extraordinaire.

Fraudes «extrêmement faibles»

La BCV déplore des cas isolés, représentant moins de 1% du total. Les demandes de prêt multiples, l'annonce d'un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité ou une «utilisation non conforme des fonds» constituent les manquements les plus fréquents.

Côté valaisan, un seul cas a été dénoncé aux autorités alors que «quelques erreurs d'application du programme de la Confédération» ont été recensés par la BCVs. Pour l'instant, aucune fraude n'est à signaler auprès de la BCBE (pour le Jura bernois) et de la BCJ.

Les inquiétudes demeurent

Cette aide est certes la bienvenue et offre un bol d'air financier à certaines entreprises. Cependant, les inquiétudes restent vives dans certaines régions de Suisse romande. La Banque cantonale neuchâteloise rappelle que dans l'Arc jurassien, 40% des emplois sont liés à l'industrie.

«Le canton de Neuchâtel sera plus touché que d'autres régions qui redémarreront plus vite." Les carnets de commandes ont cruellement désempli durant le confinement et les perspectives sont sombres pour le 2e trimestre, avertit la BCN.