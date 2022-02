Tourisme spatial : Un milliardaire annonce qu’il va sortir dans l’espace avec SpaceX

Le businessman Jared Isaacman, qui a déjà passé trois jours dans l’espace en septembre dernier, a fait savoir lundi qu’il allait rempiler. Trois fois, même. Et une sortie extravéhiculaire est prévue.

Autour du milliardaire Jared Isaacman, la mission «Polaris Dawn» comptera deux employées de Space X, Anna Menon et Sarah Gillis, ainsi que le pilote Scott Poteet, un ancien de l’armée de l’air (de gauche à droite).

En septembre dernier, l’homme d’affaires Jared Isaacman avait affrété la mission Inspiration4, la première au monde à n’envoyer dans l’espace que des civils, sans astronaute professionnel. Celle-ci s’était rendue jusqu’à 590 km d’altitude, plus loin déjà que la Station spatiale internationale.

Toujours plus haut

La première mission de ses trois nouvelles missions spatiales, baptisée «Polaris Dawn», tentera d’atteindre «la plus haute orbite terrestre jamais atteinte», volant «plus haut» que n’importe quelle mission habitée de SpaceX jusqu’ici, selon un communiqué. «Polaris Dawn» décollera de Floride au «quatrième trimestre de cette année» au plus tôt, et devrait durer jusqu’à 5 jours, selon le communiqué.