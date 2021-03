Espace : Un milliardaire japonais offre huit sièges pour un voyage autour de la Lune

Un excentrique milliardaire japonais offre huit tickets à des personnes du monde entier pour l’accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, prévue en 2023 avec SpaceX.

Yusaku Maezawa, magnat de la mode en ligne, collectionneur d’art contemporain et mécène, a été le premier client privé à réserver un vol à bord d’une fusée lunaire développée par l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk, pour un montant non divulgué. Il avait déclaré au départ vouloir inviter six à huit artistes pour l’accompagner dans ce périple.