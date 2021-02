Tourisme : Un milliardaire va envoyer des «civils» dans l’espace

Baptisée Inspiration4, une mission prévue d’ici à la fin de l’année sera la première du genre à n’envoyer dans l’espace que des «civils», sans aucun astronaute professionnel pour les épauler.

D’ici à la fin de l’année, Jared Isaacman, jeune milliardaire américain féru de pilotage et passionné par l’exploration spatiale, devrait tourner autour de la Terre aux commandes d’une mission spatiale entièrement composée de «touristes», grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX affrétée à ses frais.

Pilote expérimenté

Le milliardaire, patron de l’entreprise financière Shift4 Payments – qu’il a créée à l’âge de 16 ans dans son sous-sol – est un pilote expérimenté, qualifié pour voler sur des appareils militaires. Il détient un record de tour du monde en jet (62 heures) et a fondé en 2012 une société prodiguant notamment des formations aux pilotes de l’armée de l’air américaine, Draken International.

«Je suis passionné par l’espace et l’aviation depuis aussi longtemps que je m’en rappelle. Lorsque j’étais en maternelle, je me souviens que je regardais un livre sur la navette spatiale et que j’ai dit à mon institutrice qu’un jour, j’irai dans l’espace», raconte-t-il.