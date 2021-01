Groupes à risque vaccinés en priorité

L’Office fédéral de la santé publique rappelle que la stratégie nationale de vaccination prévoit de vacciner en priorité les personnes vulnérables, c’est-à-dire les personnes âgées (plus de 75 ans) et celles présentant une maladie préexistante. Interrogé à ce sujet, le groupe Hirslanden explique que Johann Rupert est bel et bien une personne à risque en raison de diverses maladies chroniques antécédentes et ce malgré le fait qu’il n’ait «que» 70 ans.