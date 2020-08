Je prépare ma planche et je vais aller surfer sur cette deuxième vague, le temps s’y prête en plus.

Un vent de panique souffle sur les teletubbies hypocondriaques qui vont progressivement s’autoconfiner en attendant leurs résultats qu’ils vont renouveler toutes 2 semaines. Au cas où, on sait jamais, le principe de prudence s’applique en toutes circonstances...

Henri 13.08.2020 à 17:09

J’ai appris aujourd’hui lors d’un bilan de santé que j’ai attrapé le Covid il y a 3 mois. Je n’ai rien senti, je n’ai pas été malade comme lors d’une grippe. Par contre, j’ai eu une réaction inflammatoire qui m’a posé quelques soucis digestifs « chronique » et une grande fatigue pendant quelques semaines, d’où ma consultation il y a 3 mois et le médecin a détecter une inflammation dans la prise de sang. Je suis bien content que c’est uniquement le Covid et pas une maladie chronique incurable, ou pire, un cancer. Les résultats de la première prise de sang pouvait laisser craindre une maladie chronique.