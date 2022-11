Berne : Un millier de manifestants en solidarité avec les Iraniennes

Près de 1000 personnes se sont rassemblées samedi en début d’après-midi sur la place Fédérale, à Berne. Elles sont venues manifester leur soutien aux femmes iraniennes. Pour mémoire, en septembre, la mort de Mahsa Amini a suscité l’indignation et la tristesse en Iran. Elle aurait été arrêtée en raison de sa tenue «non islamique» et serait morte en garde à vue. Des mouvements de protestation ont éclaté en Iran mais également un peu partout dans le monde, et notamment en Suisse.