France : Un millier de manifestants prêts à «accueillir» Macron 

Un bruyant comité d’accueil d’un bon millier de personnes scandant «Macron démission» a investi la place de l’Hôtel-de-Ville de Ganges, jeudi, deux heures avant l’arrivée du chef de l’État français dans cette commune de l’Hérault (sud) pour un déplacement consacré à l’éducation. «GARDAREM les retraites, la démocratie, la planète» («gardons» en langue occitane, ndlr), affirmait une grande banderole sous un soleil radieux, au milieu de manifestants porteurs pour une majorité de chasubles des syndicats CGT et Unsa et de drapeaux CGT ou FSU.

Situation tendue

«À bas, à bas, la 5e République», «et on ira, et on ira, et on ira jusqu’au retrait», «et nous, aussi, on va passer en force», chantaient les manifestants, évoquant encore une fois la réforme des retraites promulguée vendredi dernier, après sa validation par le Conseil constitutionnel. Parmi eux, certains étaient arrivés en portant un cercueil frappé du mot «démocratie», entouré de tout un cortège de personnes brandissant des ballons noirs en signe de deuil.