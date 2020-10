France : Un millier de personnes en hommage à l’enseignant décapité

Parents, élus ou simples citoyens de tous âges ont exprimé leur douleur et leur incompréhension samedi devant le collège du professeur brutalement assassiné par un jeune homme de 18 ans, à Conflans-Sainte-Honorine.

«Il y aura un avant et un après-16 octobre en tant que prof: pour la première fois, un professeur est attaqué pour ce qu’il enseigne», lance Lionel, un enseignant d’histoire-géographie de la ville voisine d’Herblay.

«Pouvoir vivre ensemble»

Plus tôt dans la journée, des dizaines d’élèves et de parents ont déposé en silence des roses blanches au pied des grilles de cet établissement de bonne réputation, qui accueille environ 750 collégiens. Une cellule psychologique a été mise en place à l’intérieur.

Liberté d’expression

Marie, actuellement en seconde, est venue devant son ancien établissement déposer des fleurs en «hommage à son ancien professeur». «Je me souviens de son cours sur la liberté d’expression. On avait parlé de Charlie, on avait fait des dessins qui sont encore accrochés dans le collège», explique la jeune fille, émue, venue avec deux copines.