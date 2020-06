Covid-19

Un million de chèques d’aides envoyés par erreur à des Américains décédés

L’administration Trump a envoyé par erreur des chèques d’aide gouvernementale à plus d’un million de personnes décédées, a indiqué une agence indépendante dans un rapport transmis au Congrès publié jeudi.

Pour leur défense, les responsables du Trésor interrogés ont indiqué avoir dû agir dans la précipitation, puisqu’ils avaient obligation de verser l’argent «le plus vite possible», en quelques semaines.

L’agence précise qu’en vue d’aider les ménages, l’agence du gouvernement fédéral qui collecte les impôts sur le revenu et les taxes diverses (Internal Revenue Service ou IRS), ainsi que le Trésor, ont distribué au total 160,4 millions de paiements totalisant 269,3 milliards de dollars dont 1,4 milliard versés à des personnes décédées.

Le Congrès avait adopté fin mars un énorme plan d’aide d’urgence de plus de 2.000 milliards de dollars, appelé CARES Act, destiné à atténuer l’impact économique de la pandémie pour les travailleurs et les entreprises américaines les plus vulnérables.