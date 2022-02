Hip-hop : Un million de dollars réclamé au Wu-Tang Clan

La veuve du rappeur ODB, cofondateur du Wu-Tang Clan, attaque en justice le collectif pour des redevances impayées.

Le Wu-Tang Clan, dont l’unique exemplaire de l’album «Once upon a time in Shaolin» a été vendu aux enchères pour 4 millions de dollars en octobre 2021, est dans de sales draps. Le collectif de hip-hop, qui possède une série qui lui est consacrée sur Hulu, est attaqué en justice par la veuve d’ODB pour des redevances impayées durant 10 ans, de 2011 à 2021.

Pour cette «rupture de contrat», elle réclame un million de dollars de dommages et intérêts, plus le remboursement des honoraires et des frais d’avocats à la formation américaine. La plainte, déposée devant la Cour suprême de New York et obtenue par «Variety», cite un accord datant de 1992 en vertu duquel ODB doit toucher une partie des redevances des chansons auxquels il a participé, de toutes celles interprétées par le groupe, ainsi que sur le marchandisage.