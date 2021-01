Vevey (VD) : Un million de francs pour les commerces veveysans

Tous les bons du programme BienWenue ont trouvé preneur.

Les 100'000 bons d’achat mis en vente le 14 décembre par la Ville de Vevey ont tous été vendus en 22 jours. C’est donc un montant d’un million de francs, financé à 30% par la Commune, qui pourra être dépensé auprès des 240 commerces veveysans partenaires. Les clients ont profité d’un rabais de 20% lors de l’achat des carnets de bons de ce programme appelé BienWenue, et les commerces recevront une plus-value de 10% lors du remboursement. La validité des bons en circulation prendra fin le 31 décembre 2021. À noter que d’autres commerces peuvent encore devenir partenaires en tout temps, bien que le stock disponible à la vente soit épuisé.

Les carnets de bons ont été vendus pour moitié au guichet de l’Office du tourisme et au Bureau de l’information, alors que l’autre moitié a été commandée via le site bienwenue.ch. Pour ce dernier, ce sont 1049 personnes, dont 485 habitent à Vevey. Les autres 564 sont domiciliées dans 108 communes de la région. La Municipalité va étudier ces prochaines semaines l’opportunité de lancer un second programme d’aides ciblées.