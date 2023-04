Genève: Un million de francs pour limiter les ravages du crack

Le plan d’action d’urgence concocté en réaction à l’augmentation massive et soudaine de la consommation de crack à Genève dispose dorénavant de l’argent nécessaire à sa mise en œuvre. Mercredi, la commission des finances du Grand Conseil a accepté un crédit supplémentaire de près d’un million de francs à cet effet. Cette somme revient à l’association Première Ligne, spécialiste de la réduction des risques liés à la prise de drogues et qui gère le Quai 9, local de consommation et d’accueil situé derrière la gare.