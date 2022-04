Arabie saoudite : Un million de pèlerins autorisés à La Mecque pour le hajj

Le nombre de pèlerins autorisés à effectuer le pèlerinage du hajj avait été très réduit à cause du Covid-19 ces deux dernières années.

Le hajj consiste en une série de rites religieux accomplis pendant cinq jours dans la ville la plus sacrée de l’islam, La Mecque, et dans les régions environnantes de l’ouest de l’Arabie saoudite.

L’un des cinq piliers de l’islam, le hajj doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. Habituellement l’un des plus grands rassemblements religieux au monde, environ 2,5 millions de personnes y ont participé en 2019.

Série de rites religieux

Le hajj consiste en une série de rites religieux accomplis pendant cinq jours dans la ville la plus sacrée de l’islam, La Mecque, et dans les régions environnantes de l’ouest de l’Arabie saoudite. L’accueil du hajj est une question de prestige pour les dirigeants saoudiens, la responsabilité des sites les plus sacrés de l’islam asseyant leur légitimité politique.