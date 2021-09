Nigeria : Un million d’enfants nigérians n’iront pas à l’école à cause de l’insécurité

Plus de 37 millions d’enfants nigérians doivent commencer la nouvelle année scolaire ce mois-ci, mais «cette année, ce moment est volé à environ un million d’enfants nigérians, car l’insécurité menace leur sûreté et leur éducation», a déclaré dans un communiqué le représentant de l’Unicef au Nigeria, Peter Hawkins. Selon l’Unicef, il y a eu cette année 20 attaques contre des écoles au Nigeria, plus de 1400 élèves ont été enlevés et 16 sont morts.