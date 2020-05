France

Un million et demi de masques brûlé en pleine épidémie

Selon BFM TV, le gouvernement français ignorait qu’un stock de 362 millions de masques périmés sommeillait dans un hangar dans la Marne. Seul le quart a pu éviter la destruction.

C’est l’histoire d’un véritable gâchis que BFM TV raconte ce mercredi. Le 25 mars, au plus fort de la crise sanitaire et alors que la France manque cruellement de masques, le gouvernement découvre qu’il en possède en fait un énorme stock dans un hangar secret, situé dans la Marne (nord). Pas moins de 362 millions de masques chirurgicaux y sont entreposés.

Le problème, c’est qu’avant le début de l’épidémie, ce matériel de protection avait été voué à la destruction car trop vieux et plus fonctionnel. Entre janvier et mars, un million et demi de ces masques avait donc déjà été brûlé, sans que l’état du matériel n’ait été réellement vérifié. Fin mars, lorsque le gouvernement français apprend l’existence de ce stock, il ordonne l’arrêt immédiat de sa destruction.