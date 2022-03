Genève : Un million pour remobiliser les jeunes en rupture

Le Canton veut aider les 18-25 ans qui se trouvent à l’aide sociale à se réinsérer avec projets sportifs, artistiques ou culturels.

Des cours de boxe ou faire la course Sierre-Zinal pour retrouver confiance en soi. Au bout du lac, les autorités cantonales veulent permettre à des jeunes en rupture de se remobiliser en mettant en avant leurs compétences via des projets liés au sport, à la culture ou à l’art. Comme le rapporte la RTS , plus de 1700 Genevois âgés de 18 à 25 ans dépendent de l’aide sociale, dont une majorité n’a pas de formation.

L’Etat lance un appel à projets d’un million pour réinsérer cette population. D’une part, 400’000 francs seront consacrés à des projets individuels pour mettre en avant les talents sportifs, culturels et artistiques, et envisager en parallèle un projet de formation ou d’insertion professionnelle. D’autre part, 450’000 francs seront destinés à des projets plus collectifs visant à améliorer le vivre-ensemble dans les quartiers sensibles. Les deux tiers des projets seront financés par le Canton, et le dernier tiers par les communes, ou des fonds autonomes. Les associations ont jusqu’au 3 juin pour soumettre leurs initiatives.