Canada – Un millionnaire accusé de viols accepte d’être jugé aux Etats-Unis

Canada : Un millionnaire accusé de viols accepte d’être jugé aux États-Unis

L’ex-magnat de la mode canadien Peter Nygard, 80 ans, a accepté vendredi d’être extradé pour répondre devant la justice américaine des multiples agressions sexuelles dont il est accusé.

Durant trente ans

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 1990 et 2020. Au cours de cette période, l’accusé et ses complices présumés, y compris des employés de son groupe, auraient «utilisé la force, la fraude et la coercition pour amener des femmes et des mineurs à avoir des relations sexuelles» avec eux, précise l’acte.