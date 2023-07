1er Août: Un millionnaire offre un méga feu d’artifice à Zoug

Le millionnaire Niklas Nikolajsen pose devant les 35 tonnes de feux d’artifice qu’il a décidé d’offrir à la Ville. capture d’écran Instagram/@niklas.nikolajsen

La Ville de Zoug avait décidé, pour des raisons écologiques, de se passer de feu d’artifice pour le 1er Août, et de proposer à la population un spectacle aquatique. C’était compter sans le millionnaire Niklas Nikolajsen, qui a fait fortune dans les cryptomonnaies. Il a offert aux Zougois 35 tonnes de fusées et autres mortiers d’artifice, rapporte «20 minuten» lundi.

Le feu sera tiré depuis trois bateaux d’une surface totale de 500 mètres carrés, précise «20 minuten». Ce sera «le plus gros feu d’artifice jamais tiré dans le canton de Zoug», rapporte le millionnaire sur son compte Instagram. «C’est une initiative privée de sa part, se réjouit Dominic Keller, directeur de l’Office du tourisme et membre du comité d’organisation de la fête du 1er Août de la ville de Zoug. Probablement simplement parce qu’il aime les feux d’artifice et parce que nous n’en avons pas cette année.» La Ville a donc décidé d’accepter le cadeau et de l’intégrer dans le programme des festivités.

Spectacle de drones à Bienne, mais pas à Yverdon

En Suisse romande, le sujet fait débat depuis quelques années déjà. Dangereux, onéreux et surtout peu écologiques, les feux d’artifice sont souvent critiqués, voire carrément abandonnés. C’était le cas, par exemple, à Delémont (JU), à Renens (VD) et à Gland (VD) l’an dernier. Bienne avait proposé un spectacle de drones en lieu et place du traditionnel spectacle pyrotechnique. Il sera reconduit cette année.

Mais Yverdon-les-Bains (VD) a abandonné cette même idée, trop onéreuse et contraignante en termes d’espaces et de sécurité, nous apprend «La Côte». Le quotidien fait le tour des grandes villes vaudoises dans son édition de lundi pour constater que la plupart d’entre elles ont maintenu cette année encore leurs feux d’artifice, à l’exception de Vevey, qui invite sa population à faire des propositions pour animer la fête nationale.

Fribourg renonce et Genève limite

Fribourg a également annoncé qu’elle renonçait cette année à lancer ses fusées, afin d’éviter «les perturbations pour la faune, la pollution lumineuse et puis le bruit évidemment», justifie le syndic de Fribourg au 19h30 de la RTS vendredi soir. Lausanne, quant à elle, maintient ses feux. Le Canton de Genève vient tout juste d’interdire les fusées et autres vésuves privés. Seuls les professionnels seront habilités cette année à tirer des feux. À noter enfin qu’une initiative populaire fédérale pour interdire les feux d’artifice aux particuliers est en cours de récolte de signatures. Elle est sur le point d’aboutir, avec déjà plus de 90’000 parafes récoltés.

