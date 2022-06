Bienne (BE) : Un mineur a été séquestré et menacé par ses anciens camarades de gang

Déjà impliquée dans le décès d’une personne à Lausanne, une bande biennoise a fait usage de violence contre l’un de ses membres qui s’était entretenu avec des Chaudefonniers.

Le gang 2CZ a encore frappé en mai. Selon une information révélée par «Arcinfo», l’un de ses anciens membres, un mineur biennois, a été séquestré plusieurs heures dans une cave et menacé par un pistolet d’alarme et un couteau par quelques-uns de ses anciens complices. A priori, il s’agirait d’une vengeance pour une trahison, la victime ayant entretenu des contacts avec des Chaudefonniers, faisant probablement partie du gang rival des Montagnes neuchâteloises, le CDF 47. Une fois relâchée, elle s’est rendue à la police et quatre personnes ont été interpellées. Elles ont reconnu leur implication dans cette vendetta et se trouvent actuellement en détention provisoire.