Course poursuite à Genève – Un mineur au volant a tenté de semer la police à Carouge

Appelées par le directeur du Collège de Pinchat pour éviter une simple bagarre qui se profilait à la sortie des classes, les forces de l’ordre ont finalement dû faire face à une situation plus tendue, vendredi après-midi. «Vers 16h, alors qu’une patrouille pédestre se rendait sur place, les agents ont reconnu un mineur, défavorablement connu des services de police, au volant d’une voiture, à la rue des Moraines», détaille Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Le jeune a refusé de se soumettre à un contrôle et a pris la fuite, mettant en danger à plusieurs reprises des élèves et des agents non loin de l’établissement scolaire.